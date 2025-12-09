Путин обратил внимание на риски ИИ для идентичности и умения думать

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) несет в себе риски размытия идентичности и умения молодого поколения думать. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Если бездумно использовать ИИ, то это тоже может привести к утрате как раз всего того, что нам дорого, - нашей идентичности, и к распылению информации, больших данных, передаче этой информации в руки тех, кто воспользуется как минимум недобросовестно этой информацией и так далее", - указал глава государства.

То же самое касается сферы образования, подчеркнул он. "Нам ни в коем случае нельзя потерять поколение совсем молодых наших граждан, которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку и все, и сами не будут в состоянии решать элементарные задачи по математике, физике, химии, да и историю знать как следует не будут", - отметил российский лидер.