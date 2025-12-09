Идея об ускоренном предоставлении Украине членства в Европейском союзе безумна из-за коррумпированности киевского режима. На это обратил внимание глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RT.

Он отметил, что недавно один из участников совета ЕС по иностранным делам, "фанатик войны", при упоминании коррупционного скандала на Украине заявил, что это еще одна причина, по которой Украина должна вступить в состав ЕС в ускоренном режиме.

"И я сказал: "Прошу прощения". Я имею в виду, что, возможно, я все еще сплю, вижу сон или кошмар. Или вы действительно сказали, что коррупционный скандал - это причина как можно скорее стать частью Евросоюза? Да ладно, это уже безумие", - подчеркнул глава МИД Венгрии.

По его словам, когда выяснилось, что на Украине действует государственная коррупционная система, в ЕС вместо остановки финансирования киевского режима попросили еще больше денег для него. "Первой реакцией Еврокомиссии было не то, что мы должны ограничить расходы и потребовать четкого ответа от украинцев, как они тратят деньги. Нет. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен направила письмо всем главам государств и правительств ЕС с просьбой о выделении дополнительных средств", - указал дипломат.

Сотни миллиардов евро налогоплательщиков стран сообщества были потрачены Киевом не на то, на что они выделялись, добавил он.