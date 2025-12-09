Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 декабря 2025 / 20:46
КОТИРОВКИ
USD
09/12
77.2733
EUR
09/12
89.7054
Новости часа
Путин напомнил, что возвращенные территории всегда были частью России Мишустин отметил замедление оттока жителей с Дальнего Востока
Москва
9 декабря 2025 / 20:46
Котировки
USD
09/12
77.2733
0.0000
EUR
09/12
89.7054
0.0000
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
9 декабря 2025 / 14:47
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
9 декабря 2025 / 14:15
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Интеграция / Евроведение / Переговоры по Украине
Интеграция
Сийярто считает безумием идею об ускоренном членстве Украины в ЕС
9 декабря 2025 / 20:15
Сийярто считает безумием идею об ускоренном членстве Украины в ЕС
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Идея об ускоренном предоставлении Украине членства в Европейском союзе безумна из-за коррумпированности киевского режима. На это обратил внимание глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RT.

Он отметил, что недавно один из участников совета ЕС по иностранным делам, "фанатик войны", при упоминании коррупционного скандала на Украине заявил, что это еще одна причина, по которой Украина должна вступить в состав ЕС в ускоренном режиме.

"И я сказал: "Прошу прощения". Я имею в виду, что, возможно, я все еще сплю, вижу сон или кошмар. Или вы действительно сказали, что коррупционный скандал - это причина как можно скорее стать частью Евросоюза? Да ладно, это уже безумие", - подчеркнул глава МИД Венгрии.

По его словам, когда выяснилось, что на Украине действует государственная коррупционная система, в ЕС вместо остановки финансирования киевского режима попросили еще больше денег для него. "Первой реакцией Еврокомиссии было не то, что мы должны ограничить расходы и потребовать четкого ответа от украинцев, как они тратят деньги. Нет. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен направила письмо всем главам государств и правительств ЕС с просьбой о выделении дополнительных средств", - указал дипломат.

Сотни миллиардов евро налогоплательщиков стран сообщества были потрачены Киевом не на то, на что они выделялись, добавил он.

Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
20:46
Путин напомнил, что возвращенные территории всегда были частью России
20:30
Мишустин отметил замедление оттока жителей с Дальнего Востока
20:15
Сийярто считает безумием идею об ускоренном членстве Украины в ЕС
19:56
Путин обратил внимание на риски ИИ для идентичности и умения думать
19:46
Лукашенко сообщит, когда "Орешник" встанет на боевое дежурство
19:30
ВЦИОМ рассказал, кого россияне считают героями 2025 года
19:15
Путин отметил важность оказания помощи бездомным
18:59
Цена нефти Brent впервые с 25 ноября опустилась ниже $62
18:45
В Дагестане ввели для ветеранов ежемесячные выплаты в 50 тыс. рублей
18:33
Мишустин: арктическую ипотеку распространят на вторичный рынок с 2026 года
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения