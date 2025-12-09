Мишустин отметил замедление оттока жителей с Дальнего Востока

Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал замедление оттока населения из регионов Дальнего Востока. Он отметил, что есть даже скромный приток людей, которые хотели бы связать свою судьбу с данным округом.

"Масштабная последовательная работа сформировала важную тенденцию. Люди перестали активно переезжать из субъектов Дальневосточного округа в другие части страны. Вместе с тем впервые за много лет туда прибыло более 24 тыс. человек", - указал глава правительства в ходе стратегической сессии, посвященной Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

Мишустин заявил о необходимости сохранить и наращивать имеющуюся динамику. "Здесь необходим комплексный подход для обеспечения граждан современным жильем, для благоустройства городов, поселений, для инфраструктурного развития, для транспортной связанности, для доступности к качественной медицине, ну и, конечно, к качественному образованию", - подчеркнул он.

По словам премьера, в этой сфере сложилась уникальная ситуация: более 4 тыс. молодых людей приехали учиться в дальневосточные вузы из других российских регионов, что уже на четверть больше, чем годом ранее. Все они видят для себя перспективы получить там образование, знания по профессии, найти хорошо оплачиваемую работу, добавил он.