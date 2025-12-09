Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 декабря 2025 / 20:46
КОТИРОВКИ
USD
09/12
77.2733
EUR
09/12
89.7054
Новости часа
Путин напомнил, что возвращенные территории всегда были частью России Мишустин отметил замедление оттока жителей с Дальнего Востока
Москва
9 декабря 2025 / 20:46
Котировки
USD
09/12
77.2733
0.0000
EUR
09/12
89.7054
0.0000
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
9 декабря 2025 / 14:47
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
9 декабря 2025 / 14:15
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
Мишустин отметил замедление оттока жителей с Дальнего Востока
9 декабря 2025 / 20:30
Мишустин отметил замедление оттока жителей с Дальнего Востока
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал замедление оттока населения из регионов Дальнего Востока. Он отметил, что есть даже скромный приток людей, которые хотели бы связать свою судьбу с данным округом.

"Масштабная последовательная работа сформировала важную тенденцию. Люди перестали активно переезжать из субъектов Дальневосточного округа в другие части страны. Вместе с тем впервые за много лет туда прибыло более 24 тыс. человек", - указал глава правительства в ходе стратегической сессии, посвященной Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

Мишустин заявил о необходимости сохранить и наращивать имеющуюся динамику. "Здесь необходим комплексный подход для обеспечения граждан современным жильем, для благоустройства городов, поселений, для инфраструктурного развития, для транспортной связанности, для доступности к качественной медицине, ну и, конечно, к качественному образованию", - подчеркнул он.

По словам премьера, в этой сфере сложилась уникальная ситуация: более 4 тыс. молодых людей приехали учиться в дальневосточные вузы из других российских регионов, что уже на четверть больше, чем годом ранее. Все они видят для себя перспективы получить там образование, знания по профессии, найти хорошо оплачиваемую работу, добавил он. 

Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
20:46
Путин напомнил, что возвращенные территории всегда были частью России
20:30
Мишустин отметил замедление оттока жителей с Дальнего Востока
20:15
Сийярто считает безумием идею об ускоренном членстве Украины в ЕС
19:56
Путин обратил внимание на риски ИИ для идентичности и умения думать
19:46
Лукашенко сообщит, когда "Орешник" встанет на боевое дежурство
19:30
ВЦИОМ рассказал, кого россияне считают героями 2025 года
19:15
Путин отметил важность оказания помощи бездомным
18:59
Цена нефти Brent впервые с 25 ноября опустилась ниже $62
18:45
В Дагестане ввели для ветеранов ежемесячные выплаты в 50 тыс. рублей
18:33
Мишустин: арктическую ипотеку распространят на вторичный рынок с 2026 года
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения