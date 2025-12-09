Путин напомнил, что возвращенные территории всегда были частью России

Возвращенные от Украины территории важны, эти земли всегда были частью России. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Территории - это важно. Эти возвращенные земли наша историческая территория. Россия создавалась таким образом, что это всегда было частью России", - сказал он, напомнив, что Донбасс входил в состав РСФСР.

"А потом Владимир Ильич Ленин решил, как он выразился, это прямая речь из документа, "перерешать" и Донбасс отдали", - отметил Путин.