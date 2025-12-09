Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
9 декабря 2025 / 14:47
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
9 декабря 2025 / 14:15
Политика
Путин напомнил, что возвращенные территории всегда были частью России
9 декабря 2025 / 20:46
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Возвращенные от Украины территории важны, эти земли всегда были частью России. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"Территории - это важно. Эти возвращенные земли наша историческая территория. Россия создавалась таким образом, что это всегда было частью России", - сказал он, напомнив, что Донбасс входил в состав РСФСР.
"А потом Владимир Ильич Ленин решил, как он выразился, это прямая речь из документа, "перерешать" и Донбасс отдали", - отметил Путин.