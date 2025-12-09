Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
9 декабря 2025 / 15:01
9 декабря 2025 / 14:47
9 декабря 2025 / 14:15
Общество / Образование
Общество
Буланова поступила на заочное отделение вуза в Минске
9 декабря 2025 / 20:59
Буланова поступила на заочное отделение вуза в Минске
© Артем Геодакян/ ТАСС

Заслуженная артистка России певица Татьяна Буланова поступила на заочное отделение в Институт современных знаний имени А. М. Широкова в Минске. Об этом сообщил первый проректор вуза Владислав Кадира в беседе с агентством БелТА.

"Татьяна Ивановна поступила к нам на специальность "музыкальное искусство эстрады" на заочную форму получения образования. Срок обучения составляет пять лет. Подготовка по этой специальности осуществляется кафедрой художественного творчества и продюсерства. По окончании обучения ей будет присвоена квалификация "артист, руководитель творческого коллектива, преподаватель", - отметил он.

В прошлом месяце артистка подала документы в вуз и была зачислена на первый курс. Кадира отметил, что иностранные граждане поступают по результатам собеседования на знание русского языка и истории. "Два раза в год на сессиях обещала быть как прилежная студентка", - добавил он.

Буланова будет учиться по индивидуальному плану обучения, изучая некоторые дисциплины самостоятельно. "То есть будет идти индивидуализация освоения содержания образовательной программы, но с обязательной сдачей всех курсовых работ, рефератов, зачетов и экзаменов", - указал первый проректор.

Вместе с тем, по его словам, певице очень нравится состав преподавателей вуза. "У нас преподают ведущие специалисты в сфере эстрадного искусства, известные музыканты, исполнители, композиторы, аранжировщики", - подчеркнул он.

