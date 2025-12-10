Украина: кому помешала Анна Скороход?

Марина Харькова, журналист, Донецк

В украинском политикуме продолжают кипеть нешуточные страсти. Абсолютно неожиданно в рамках нового антикоррупционного расследования детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли с обысками к депутатке Анне Скороход. Это удивило всех, так как ожидались новые обвинения в адрес или экс-главы офиса президента Ермака, или Умерова, экс-главы минобороны Украины и нынешнего секретаря Совета нацбезопасности (СНБО), или других представителей окружения Зеленского.

Однако вместо арестов матерых коррупционеров, пришли к Скороход с обвинениями, что она по заказу некоего бизнесмена хотела повлиять на СНБО и внести его конкурента в санкционные списки, потребовав за посредничество взятку в 250 тысяч долларов. В рамках постоянных бизнес-разборок, где власть с силовиками вымогают деньги у украинских предпринимателей по поводу и без, СНБО играет ключевую роль, определяя, кому и за какую сумму взятки можно вести деятельность, а на кого надо наложить ограничения, разорить или отдать конкурентам. И вполне можно поверить, что как депутат Скороход могла участвовать в таких схемах, если бы не несколько нюансов, указывающих на явно заказной характер ее дела.

Примечательно, что обыски и обвинения в адрес Скороход совпали с моментом, когда она зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, который обязывал НАБУ немедленно обнародовать все «плёнки Миндича» - результаты прослушивания высокопоставленных украинских чиновников. Цель инициативы — не позволить скрыть коррупционные преступления представителей власти. Дело в том, что НАБУ обнародовали лишь малую часть компромата и придерживают информацию, но даже после некоторых опубликованных записей ранее были арестованы, или уволены, или сбежали более десятка министров и управленцев. Глава НАБУ Семен Кривонос сообщил, что операция по разоблачению коррупции в украинской энергетике продолжается уже 16 месяцев и бюро располагает тысячами часов записей разговоров фигурантов дела.

И вот, вместо продолжения разматывания коррупционного клубка, вдруг пришли в депутатке, не связанной с масштабным скандалом в сфере украинской энергетики. Более того, к ней пришли одновременно и сотрудники НАБУ и СБУ. Между тем, внезапное сотрудничество СБУ с НАБУ выглядит крайне странно, так как с момента создания независимых от государства антикоррупционных органов по настоянию США это были конкурирующие с СБУ, а с этого лета - и вовсе враждебные структуры. Это СБУ арестовала детективов, которые вели слежку за окружением Зеленского, и готовила спецоперацию по «нейтрализации» руководства НАБУ. А глава СБУ и вовсе предлагал своим силовикам стрелять в антикоррупционеров при встрече. И вдруг они объединились. Что же произошло?

По мнению самой Скороход, дело против нее инспирировано по политическим мотивам, к тому же, антикоррупционеры – такие же коррупционеры, как остальные. «Борьба внутри правоохранительных органов, борьба за влияние и потоки: в НАБУ работают те же самые экс-сотрудники СБУ, полиции, прокуратуры и других органов. Поэтому сказать, что там святые люди – это ложь. Точно так же, как и во всех остальных правоохранительных органах. И на плёнках Миндича есть все, в том числе и НАБУ. Как говорится, сетка развита, была везде, и общак развозился всем», – считает Скороход.

Также она заявила, что видеозапись, на которую ссылаются в материалах дела против неё, является полностью смонтированным, а опубликованные НАБУ фотографии обысков были сделаны не в её квартире. Скороход охарактеризовала дело как сфабрикованное. Она расценивает происходящее как «абсолютное политическое давление» и напомнила, что обыски у неё прошли накануне запланированной командировки в США.

«НАБУ опубликовало фотографии с «места обыска», на которых изображены деньги, какая-то кухня и спальня. Официально заявляю: это фото из чужой квартиры. У меня нет той кухни, нет той плитки, и деньги, которые они показали на фото в какой-то комнате — не мои. У меня перевернули всё вверх дном, залезли в каждую щель. И что нашли? Ничего. Поэтому решили иллюстрировать новость фейковыми фотографиями», — написала Скороход. Она подчеркнула, что записи, которое выложило следствие — классический монтаж и вырезки из контекста.

«Полная версия выглядит совершенно иначе. Я не арестована. Мне вручили подозрение, но ничем не смогли это подкрепить. Почему обыски прошли именно сегодня? Ответ прост. Эта „спецоперация‟ странным образом совпала с моей командировкой в Соединённые Штаты Америки. Это выглядит не как следственные действия, а как сфабрикованное наскоро политическое давление, цель которого — сорвать мою поездку на международные встречи. Потому что знают, что моё сотрудничество с США эффективно и набирает значительные обороты. Кому-то не хочется, чтобы оно продолжалась», — резюмировала Скороход.

О Скороход известно, что она давно ориентирована на вашингтонскую дипломатическую линию. И теперь НАБУ, за которым стоит ФБР, приходит к ней с подозрением. По одной версии, очернение репутации оппозиционерки Скороход связано с её возможным включением в борьбу за пост спикера Рады. Есть информация, что на Скороход сделала ставку команда вице-президента США Ди Вэнса и уже несколько месяцев американцы готовят Анну на роль главы Верховной рады, чтобы впоследствии она подписала мирное соглашение с Россией. К слову, Скороход постоянно требует установления мира на Украине: «Украине не хватает ни оружия, ни людей, ни ресурсов для продолжения войны. Нужно понять: иного выхода, как подписать мирное соглашение, нет. Власти следует убавить амбиции и прекратить попытки вернуть то, что стране не под силу. Исходя из реалий войны, нужно сохранить страну, максимально сохранить людей. У нас проблемы с демографией, экономика завалена, всё катится вниз. Нужно быть реалистами и признать, что мы не можем не подписать мир». Так как разоблачители и оппозиционеры типа Анны Скороход, связанной с «партией мира», мешают, поэтому её и пытаются очернить и изолировать

По другой версии, наоборот, американцы выбрали стратегию стабилизации украинской внутриполитической обстановки. Они хотят избежать резких кризисов и внутренних конфликтов, чтобы в нужном русле выстраивать переговорный процесс с Россией. В Белом доме понимают - нестабильность в Киеве может стать переговорным козырем для России. Чтобы такого не допустить, вводится жесткий контроль над украинской элитой и пресечение любых попыток самостоятельной игры. И тогда история со Скороход выглядит логично в рамках строгой дисциплинарной политики, которую Вашингтон вводит на украинском направлении. Вот поэтому нет ни продолжения коррупционного скандала, переформатирования парламентского большинства, ни отставки украинского Кабмина и формирования нового.

Вероятен и самый простой сценарий – обычная расправа над оппозиционеркой. Так думает и сама депутатка: «Время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: это прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность».

Анна Скороход по каждому поводу постоянно критикует украинские власти. То из-за массового вывоза украинскими семьями своих детей за границу с целью избежать мобилизации, то из-за насильственных методов сотрудников ТЦК (аналог военкомата). Этим летом депутат обвинила украинских вояк в грабежах домов мирных жителей. Она заявила, что получает «огромное количество» обращений от людей, которые оставляют свои дома в прифронтовых регионах, а по возвращении видят, что всё разворовано и вывезено украинскими военными. Депутат предлагала ввести из-за этого компенсационный механизм мирным жителям, но поддержки не нашла.

Кроме того, депутатка разоблачала масштабную коррупцию и вымогательство командиров ВСУ. «Совсем глупые командиры собирали деньги на карточку своих жён и родственников. Поумнее — наличными. Кто-то строит дома, покупает на родственников и так далее. Думаю, будет интересно проверить, откуда у военных и их родственников дома, квартиры, машины. Открывать свои АЗС — популярная тема, потому что у боевых машин легко можно слить топливо», — сообщала она. Скороход возглавляла временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов нарушения законодательства Украины в Минобороны Украины, ВСУ, других формированиях. По ее словам, коррупция в ВСУ достигает «миллиардов долларов».

Скороход во время выступления с трибуны парламента требовала прояснить, почему на города, которые находятся под контролем России, из бюджета Украины тратятся миллиарды гривен. «Я несколько часов изучала бюджеты общин: Авдеевка — 132 миллиона гривен, Волноваха — 70 млн, Угледар — 205 млн, Мариуполь — 919 миллионов, почти миллиард гривен. Рубежное — 170 миллионов, Северодонецк — 544,5 млн, Старобельск — 578 млн, Попасная — 101 млн, Лисичанск — 658,5 млн, Кременная — почти 175 млн грн. Я могу продолжать очень долго эти списки. А знаете, на что тратится бюджет? На ЖКХ. Как они это делают? Через спутники? По интернету или как?» — возмутилась Скороход.

Естественно, что после таких разоблачений она оказалась в опале и по ней ударили тем самым модным теперь на Украине оружием – обвинениями в коррупции.