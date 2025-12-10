Макрон съездил на правильную сторону истории

Владимир Блинков, экономический обозреватель

В начале декабря состоялся визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай. Цели визита очевидны: наладить экономические контакты и обсудить ряд политических вопросов, в частности урегулирование украинского конфликта. А с результатами ясности нет.

Визит проходил на фоне роста напряженности в экономических отношениях между ЕС и Китаем. Дело в том, что из-за тарифной войны Трампа Пекин перенаправил значительную часть своих экспортных поставок в Европу. С мая 2024-го по май 2025 года китайский экспорт в ЕС вырос на 12%, в том числе во Францию - на 24%, в Германию - на 21,5%. И это стало серьезной проблемой как для европейских производителей, так и для властей Евросоюза. Дефицит в торговле с Китаем стран ЕС за период октябрь 2024 г. – октябрь 2025 г. вырос до 310 млрд долл., впервые превысив соответствующий показатель торговли для США (302 млрд долл.).

И одной из задач Макрона в сложившейся ситуации была перебалансировка взаимных поставок. Как считают в Европе «Китай должен больше потреблять и меньше экспортировать». Кроме того, европейцы обеспокоены растущим технологическим превосходством Поднебесной в производстве электромобилей и его доминированием на рынке редкоземельных металлов (РЗМ). Когда в апреле Китай в ответ на ограничения США ужесточил режим экспортного контроля в отношении широкого списка РЗМ и магнитов, это ударило по европейским автоконцернам. И, несмотря на предпринятые усилия, полностью снять ограничения для компаний из ЕС пока не удалось. Негативное влияние на атмосферу визита оказала и презентация новой доктрины экономической безопасности ЕС, состоявшаяся 3 декабря - в первый день визита Макрона в КНР, предполагающая сокращение зависимости блока от поставок РЗМ из Китая.

И Париж поддерживает эти меры. Сам Макрон неоднократно высказывался за новый подход к экономической безопасности региона и подчеркивал, что в случае действий Китая, затрагивающих стратегические интересы Европы, ЕС должен быть готов «использовать все имеющиеся торговые рычаги», включая инструменты противодействия «экономическому принуждению». Но пока принятые меры «рикошетили» скорее по Европе. Так, ЕК в конце июня запретила китайским компаниям участвовать в государственных тендерах стран ЕС на поставки медицинского оборудования. На это в Пекине отреагировали отстранением европейских производителей этой техники от участия в организуемых им закупках, а также объявили о введении ввозных пошлин в размере от 27,3 до 34,9% на европейский коньяк и бренди сроком на пять лет, что непосредственно затронуло интересы Франции.

Так что одной из главных задач Макрона было договориться о будущем взаимодействии ЕС и Китая для соблюдения паритета интересов». Кроме того, планировалось договориться об активизации французско-китайского экономического сотрудничества, прежде всего в энергетике. И именно поэтому среди руководителей компаний, сопровождавших Макрона в Китай, был Бернар Фонтана, глава ведущего государственного энергоконцерна Electricite de France (EDF). Ранее в 2024 г. EDF подписала соглашение о сотрудничестве с Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) о совместном строительстве АЭС, чтобы «помочь обеим странам достичь целей углеродной нейтральности». Дело в том, что EDF планирует построить значительное количество ядерных реакторов в стране в течение 6-ти лет и рассматривает Китай в качестве партнера для решения этой задачи.

Еще одной целью было достичь соглашения с Китаем о закупке у европейского Airbus 100-200 новых самолетов. И помочь Макрону решить эту задачу должен был Гийом Фори, генеральный директор Airbus, который также сопровождал французского президента.

Третьей важной задачей являлась активизация закупок Китаем французской сельхозпродукции. В настоящее время Китай проводит расследование в отношении некоторых европейских свиных и молочных продуктов и планировалось обсудить эти расследовании. И для ее решения в делегацию было включено несколько руководителей отрасли во главе с министром сельского хозяйства Анни Женевер, а также президент Французской национальной федерации молочной промышленности и Максенс Бигар, руководитель стратегического отдела Bigard Group, ведущего производителя мяса в стране.

Оценивая обстановку визита отмечу, что Макрону был оказан весьма дружественный прием. Ярким свидетельством этого является то, что в заключительный день его визита - 5 декабря Си Цзиньпин лично сопровождал Макрона во время поездки в Чэнду. Этот редкий жест, который должен был подчеркнуть внимание Пекина к отношениям с Францией и ЕС.

Однако несмотря на проявленную дружественность, итоги визита французского президента не принесли значительных результатов. Си Цзиньпин по итогам встречи Макроном в Пекине 4 декабря сообщил, что стороны договорились сотрудничать в традиционных для них областях - авиаотрасли, космонавтике, ядерной энергетике. Заключено 12 соглашений о сотрудничестве в таких областях, как старение населения, ядерная энергетика и сохранение панд, но сумма соглашений не разглашалась. Страны также согласились расширять сотрудничество в ряде новых областей: «зеленой экономике», «цифровой экономике», биофармацевтике и искусственном интеллекте. Кроме того, Китай и Франция намерены обеспечить расширение взаимных инвестиций и «предоставление справедливой, прозрачной, недискриминационной и предсказуемой деловой среды предприятиям обеих стран». Однако ничего не было сказано о пакете заказов для Airbus, который обсуждался с Пекином в течение нескольких месяцев.

Результаты визита показывают также, что разногласия с Китаем в более широком, европейском контексте преодолеть не удалось. Так Си Цзиньпин даже не стал обсуждать с Макроном перспективы заключения торгового соглашения с ЕС.

Что касается политики, то попытки Макрона продолжить играть «ястреба-миротворца» также не принесли результата. На его призывы к Си Цзиньпину использовать свое влияние, чтобы положить конец украинскому конфликту, китайский лидер ответил, что в условиях масштабных перемен, «когда мир стоит на перепутье, следует проявлять ответственность» и «стоять на правильной стороне истории».

В целом, обстановка визита показала, что Пекин стремится использовать дружественные отношения с Францией для укрепления своего влияния в ЕС. Однако его возможности для предоставления Парижу значительных уступок сейчас весьма ограничены. Например, ожидалось, что председатель КНР подпишет долгожданный контракт на поставку самолётов Airbus. Но это могло бы ослабить позиции Китая в торговых переговорах с США, которые настаивают на новых обязательствах для Boeing. Поэтому Макрон, вероятно, ожидал от Си Цзиньпина слишком многого, когда рассчитывал, что его авторитет и роль Франции в продвижении вопросов экономической безопасности, помогут достичь договоренностей. Именно этим можно объяснить угрозы Макрона, прозвучавшие после возвращения во Францию, что ЕС может наложить на Пекин санкции, если он не примет мер по балансировке экспорта в ЕС.