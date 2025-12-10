Заявление Владимира Зеленского о готовности к проведению выборов представляет собой надменный блеф, поскольку он ставит заведомо неприемлемые условия для их проведения. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

Некоторое время назад Зеленский заявил о готовности к проведению выборов, при этом отметил, что для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли отдать свой голос. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность их проведения.

"Надменный блеф и подтасовка правил - традиционный стиль украинского комика. Если бы Зеленский был готов к выборам, то пошел бы на них в определенный законом срок еще более полутора лет тому назад, а не оставался при власти в роли узурпатора и нелегитимного предводителя. Заявление Зеленского о готовности что-то сделать содержит заведомо неприемлемые условия для его выполнения. В конкретном случае это призыв к "европейским партнерам-соучастникам" обеспечить безопасность способом, заведомо неприемлемым для России, таким как присутствие иностранных контингентов на Украине. Ну и просьба к парламентариям извратить избирательное законодательство так, чтобы выборы выглядели как выборы действующего начальника узниками концлагеря без альтернатив и с игнорированием демократических принципов", - указал Мирошник.