Президент США Дональд Трамп единственный из западных лидеров имеет понимание первопричин кризиса на Украине. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"На этом фоне все большую нетерпеливость проявляют США, в первую очередь, президент Трамп, который единственный из всех лидеров на Западе, сразу после прихода в Белый дом в январе текущего года стал проявлять понимание тех причин, которые сделали войну на Украине неизбежной, которые лежат в основе тех действий, враждебных против России, которые Запад и экс-президент США Джо Байден и его европейские подручные вынашивали долгие годы", - отметил он.

Министр обратил внимание, что "сейчас наступает кульминация всей этой истории". "И то, что президент Трамп согласился, проанализировав ситуацию, с тем, что первопричины, обозначенные Москвой, действительно должны быть устранены - это и недопустимость вовлечения Украины в НАТО, и необходимость вернуть из-под власти украинского режима людей, чьи права были растоптаны, пришедшими к власти в результате госпереворота 2014 года путчистами, - это сейчас активно обсуждается", - указал он.

Лавров добавил, что "единственный западный лидер, который беспокоится о правах человека в этой конкретной ситуации, получается, тоже Трамп".