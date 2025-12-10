В Список нематериального наследия ЮНЕСКО добавили индийский фестиваль огней Дивали

Фестиваль огней Дивали, который также называют индийским Новым годом, добавлен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее сообщение разместил министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар в соцсети X.

Такое решение было принято на сессии Межправительственного комитета сохранения культурного и нематериального наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Нью- Дели. "Рад узнать о включении Дивали в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это признание огромного культурного, религиозного и духовного значения фестиваля и его роли в объединении людей", - указал глава МИД в этой связи.

Дивали - один из самых широко отмечаемых праздников в Индии и других странах Азии, а также индийскими диаспорами по всему миру. Он символизирует победу света над тьмой, добра над злом, знания над невежеством. Его отмечают каждый год в октябре - ноябре. Как правило, в честь празднования Дивали зажигают свечи, украшают дома гирляндами, запускают фейерверки, обмениваются подарками и сладостями.