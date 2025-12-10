Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 декабря 2025 / 13:34
КОТИРОВКИ
USD
10/12
76.8084
EUR
10/12
89.4267
Новости часа
В Список нематериального наследия ЮНЕСКО добавили индийский фестиваль огней Дивали Лавров: Трамп единственный на Западе понимает первопричины происходящего на Украине
Москва
10 декабря 2025 / 13:34
Котировки
USD
10/12
76.8084
0.0000
EUR
10/12
89.4267
0.0000
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
9 декабря 2025 / 14:47
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
9 декабря 2025 / 14:15
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
В Список нематериального наследия ЮНЕСКО добавили индийский фестиваль огней Дивали
10 декабря 2025 / 10:57
В Список нематериального наследия ЮНЕСКО добавили индийский фестиваль огней Дивали
© AP Photo/ Rafiq Maqbool/ТАСС

Фестиваль огней Дивали, который также называют индийским Новым годом, добавлен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее сообщение разместил министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар в соцсети X.

Такое решение было принято на сессии Межправительственного комитета сохранения культурного и нематериального наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Нью- Дели. "Рад узнать о включении Дивали в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это признание огромного культурного, религиозного и духовного значения фестиваля и его роли в объединении людей", - указал глава МИД в этой связи.

Дивали - один из самых широко отмечаемых праздников в Индии и других странах Азии, а также индийскими диаспорами по всему миру. Он символизирует победу света над тьмой, добра над злом, знания над невежеством. Его отмечают каждый год в октябре - ноябре. Как правило, в честь празднования Дивали зажигают свечи, украшают дома гирляндами, запускают фейерверки, обмениваются подарками и сладостями. 

Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
10:57
В Список нематериального наследия ЮНЕСКО добавили индийский фестиваль огней Дивали
10:38
Лавров: Трамп единственный на Западе понимает первопричины происходящего на Украине
10:20
Мирошник считает блефом заявление Зеленского о готовности к проведению выборов
21:17
Путин уверен, что Россия доведет СВО до логического завершения
20:59
Буланова поступила на заочное отделение вуза в Минске
20:46
Путин напомнил, что возвращенные территории всегда были частью России
20:30
Мишустин отметил замедление оттока жителей с Дальнего Востока
20:15
Сийярто считает безумием идею об ускоренном членстве Украины в ЕС
19:56
Путин обратил внимание на риски ИИ для идентичности и умения думать
19:46
Лукашенко сообщит, когда "Орешник" встанет на боевое дежурство
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения