Свыше 1,7 тыс. детей в Новосибирской области перевели на дистант из-за мороза

В Новосибирской области более 1,7 тыс. детей перевели на дистанционный формат обучения в условиях экстремально низкой температуры (до -35 градусов). Об этом информировали в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).

"Соответствующая мера распространяется на районы: Болотнинский, Искитимский, Колывав Новосибирской областинский, Коченевский, Кыштовский, Сузунский, Тогучинский, Черепановский, Чулымский, Новосибирский. Из 107 населенных пунктов приостановлен подвоз 1 710 детей. Все учащиеся переведены на дистанционную форму обучения", - сказано в сообщении. Уточняется, что часть детей не посещает школу из-за сезонной заболеваемости и карантина в некоторых классах.

ТУАД Новосибирской области держит на контроле состояние 607 школьных маршрутов общей протяженностью 5 554 км. Их расчистка проводится в приоритетном порядке с целью минимизации рисков и обеспечения бесперебойности движения транспорта, указали в ведомстве.