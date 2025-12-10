В Боливии заявили о восстановлении дипломатических отношений с Израилем

Боливия и Израиль восстановили дипломатические отношения, разорванные ранее из-за ситуации в секторе Газа. Соответствующее сообщение распространил во вторник МИД южноамериканской страны.

"Правительство Многонационального государства Боливия в лице министра иностранных дел Фернандо Арамайо Карраско и министр иностранных дел Государства Израиль Гидеон Саар объявили 9 декабря о полном восстановлении дипломатических отношений. Это исторический шаг, знаменующий возрождение давней дружбы и открывающий новые возможности для обеих стран в таких областях, как наука, инновации, продовольственная безопасность, туризм, технологии и культурная дипломатия", - следует из сообщения, размещенного на сайте министерства.

Боливия разорвала отношения с Израилем в октябре 2023 года по причине действий еврейского государства в секторе Газа. Военную кампанию в палестинском анклаве боливийские власти охарактеризовали тогда как "преступление против человечества".

19 октября в Боливии состоялся второй тур президентских выборов, победителем которого стал Родриго Пас. Он вступил в должность 8 ноября. В рамках предвыборной кампании он заявлял о необходимости активизации контактов страны со всем миром, подчеркивая важность восстановления отношений с США, прерванных в 2008 году, и развития регионального сотрудничества.