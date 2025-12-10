Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
9 декабря 2025 / 14:47
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
9 декабря 2025 / 14:15
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Экономика
Экономика
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
10 декабря 2025 / 11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 10 декабря отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС выросли на 0,8% - до 2 724,28 и 1 117,34 пункта соответственно. Курс юаня вырос на 5,3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,997 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 726,41 пункта (+0,88%), индекс РТС составлял 1 118,21 пункта (+0,88%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил рост и торговался на уровне 10,9645 рубля (+2,05 копейки).

