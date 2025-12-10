Президент РФ поздравил губернатора ХМАО и жителей региона с 95-летием образования округа

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) Руслана Кухарука и население региона с 95-летием образования округа. Текст телеграммы главы государства размещен на сайте Кремля.

"Отрадно, что Ханты-Мансийский автономный округ - Югра динамично развивается, вносит поистине уникальный вклад в укрепление топливно-энергетического комплекса, отечественной экономики в целом. B регионе успешно реализуются масштабные программы в сфере образования и здравоохранения, культуры и туризма, экологии и спорта, уделяется большое внимание сбережению самобытных обычаев коренных народов Севера", - следует из сообщения.

Путин также обратил внимание на самоотверженный труд предков жителей региона, которые строили населенные пункты, объекты промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры. "И сегодня достойно продолжаете передающиеся из поколения в поколение замечательные традиции товарищества, взаимовыручки и братской сплоченности, оказываете действенную помощь своим землякам - участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким", - подчеркнул он.