В России определили единые дни последних звонков и выпускных в 2026 году

Министерство просвещения РФ назначило единые дни проведения последнего звонка и выпускного в школах в 2026 году. Об этом информировали в пресс-службе ведомства.

Так, в 2025/26 учебном году последние звонки в российских школах планируется провести 26 мая, а выпускные вечера - 27 июня. Соответствующие рекомендации Минпросвещения РФ направило во все субъекты страны.

Отмечается, что в программу последних звонков и выпускных вечеров предлагается включить церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна РФ, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных госнаград и участников СВО.

Кроме того, в пресс-службе указали, что в рамках подготовки к торжественным мероприятиям перед регионами поставлена задача строгого соблюдения всех требований комплексной безопасности. Отдельное внимание рекомендовано уделить обеспечению доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.