Трамп предупредил Европу об угрозе уничтожения

Миграционная и энергетическая политика европейских государств грозит Европе уничтожением. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, выступая в городе Маунт-Поконо (штат Пенсильвания).

"С Европой происходит много нехороших вещей. У них очень плохая иммиграционная политика, она разрушает нашу прекрасную Европу. Я даю им бесплатный совет: надо быть осторожнее, так как иммиграция и энергетика уничтожат Европу", - указал американский лидер.