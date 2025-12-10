Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
9 декабря 2025 / 14:47
9 декабря 2025 / 14:15
Трамп предупредил Европу об угрозе уничтожения
10 декабря 2025 / 12:46
© AP Photo/Эван Вуччи/ТАСС
Миграционная и энергетическая политика европейских государств грозит Европе уничтожением. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, выступая в городе Маунт-Поконо (штат Пенсильвания).
"С Европой происходит много нехороших вещей. У них очень плохая иммиграционная политика, она разрушает нашу прекрасную Европу. Я даю им бесплатный совет: надо быть осторожнее, так как иммиграция и энергетика уничтожат Европу", - указал американский лидер.