Цена на серебро обновила исторический максимум

Цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше $62 за тройскую унцию.

По состоянию на 09:41 мск, стоимость серебра демонстрировала рост на 2% и составляла $62,055 за тройскую унцию. К 09:51 мск цена на драгметалл ускорила рост и находилась на отметке в $62,065 за унцию (+2,01%).

Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex торговался на уровне $4 234,1 (-0,05%), свидетельствуют данные площадки.