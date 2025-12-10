Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
9 декабря 2025 / 14:47
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
9 декабря 2025 / 14:15
Экономика
Цена на серебро обновила исторический максимум
10 декабря 2025 / 12:58
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше $62 за тройскую унцию.
По состоянию на 09:41 мск, стоимость серебра демонстрировала рост на 2% и составляла $62,055 за тройскую унцию. К 09:51 мск цена на драгметалл ускорила рост и находилась на отметке в $62,065 за унцию (+2,01%).
Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex торговался на уровне $4 234,1 (-0,05%), свидетельствуют данные площадки.