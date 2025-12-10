Зеленский признал, что у Украины нет шансов присоединиться к НАТО

Владимир Зеленский полагает, что у Украины на сегодняшний день нет реальных шансов присоединиться к Североатлантическому альянсу.

"Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО - это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще ряд стран пока не видят Украину в этом военном блоке. И Россия, конечно, никогда не будет нас видеть там", - цитирует его украинское издание "Страна".

Зеленский также отметил, что готов к проведению выборов на Украине. По его мнению, голосование можно будет подготовить за 60-90 дней.