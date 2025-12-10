Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
9 декабря 2025 / 14:47
9 декабря 2025 / 14:15
Безопасность
Yonhap: Сеул сообщил, что КНДР в рамках учений запустила 10 снарядов РСЗО
10 декабря 2025 / 13:30
© Юрий Смитюк/ ТАСС
Военные КНДР якобы запустили во вторник около 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в рамках учений. Об этом информировало агентство Yonhap, ссылаясь на офицера комитета начальника штабов южнокорейских вооруженных сил.
Как отмечается, армия КНДР "произвела запуск, предположительно, 10 ракет 240 мм из РСЗО в сторону Желтого моря. Согласно оценкам, это часть плановых маневров". Yonhap обращает внимание, что Корейская народная армия, как правило, проводит зимние учения с декабря.
До этого о пусках ракет из РСЗО в КНДР сообщалось в начале прошлого месяца в ходе визита главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону, расположенную на границе между Севером и Югом.