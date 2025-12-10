Yonhap: Сеул сообщил, что КНДР в рамках учений запустила 10 снарядов РСЗО

Военные КНДР якобы запустили во вторник около 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в рамках учений. Об этом информировало агентство Yonhap, ссылаясь на офицера комитета начальника штабов южнокорейских вооруженных сил.

Как отмечается, армия КНДР "произвела запуск, предположительно, 10 ракет 240 мм из РСЗО в сторону Желтого моря. Согласно оценкам, это часть плановых маневров". Yonhap обращает внимание, что Корейская народная армия, как правило, проводит зимние учения с декабря.

До этого о пусках ракет из РСЗО в КНДР сообщалось в начале прошлого месяца в ходе визита главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону, расположенную на границе между Севером и Югом.