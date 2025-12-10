Силуанов пояснил, как Россия смогла выдержать свыше 30 тыс. санкций

Бюджетное правило, обеспечив устойчивость экономики России, позволило ей устоять перед более чем 30 тыс. санкций. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью изданию "Эксперт".

По его словам, бюджетное правило позволило российской экономике преодолеть кризис 2014 года, когда нефть упала в цене, а также пандемию COVID-19. "Выручает и сейчас, когда введено свыше 30 тыс. санкций", - указал министр.

"Вы говорите, что мы начали "жестить"? Отнюдь нет", - отметил Силуанов. Это "философия финансистов", предполагающая "думать наперед, предотвращать риски", добавил он.