Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
9 декабря 2025 / 14:47
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
9 декабря 2025 / 14:15
Экономика
Силуанов пояснил, как Россия смогла выдержать свыше 30 тыс. санкций
10 декабря 2025 / 13:44
© Софья Сандурская/ ТАСС
Бюджетное правило, обеспечив устойчивость экономики России, позволило ей устоять перед более чем 30 тыс. санкций. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью изданию "Эксперт".
По его словам, бюджетное правило позволило российской экономике преодолеть кризис 2014 года, когда нефть упала в цене, а также пандемию COVID-19. "Выручает и сейчас, когда введено свыше 30 тыс. санкций", - указал министр.
"Вы говорите, что мы начали "жестить"? Отнюдь нет", - отметил Силуанов. Это "философия финансистов", предполагающая "думать наперед, предотвращать риски", добавил он.