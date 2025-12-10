Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
9 декабря 2025 / 14:47
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
9 декабря 2025 / 14:15
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 102 беспилотника ВСУ
10 декабря 2025 / 13:59
© Александр Полегенко/ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 102 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО за сутки сбиты 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.