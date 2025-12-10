Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 102 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 102 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО за сутки сбиты 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.