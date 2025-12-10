Трамп назвал свое любимое слово

Президент США Дональд Трамп назвал "пошлину" своим любимым словом. Об этом он заявил во вторник, выступая в городе Маунт-Поконо (штат Пенсильвания).

"Я бы сказал, что мое любимое слово - это "пошлина". Я люблю его больше, чем любое другое слово в словаре", - цитирует американского лидера газета The New York Post.

Трамп подчеркнул, что благодаря тарифной политике его администрации работники сталелитейной отрасли, которая развита в Пенсильвании, "чувствуют себя феноменально лучше". "Если бы у нас не было пошлин, не было бы стали. В США не было бы ни одного сталелитейного завода, и это было бы очень плохо для национальной безопасности", - указал он.

Глава вашингтонской администрации 2 апреля текущего года объявил о применении таможенных пошлин в размере от 10% до 49% в отношении продукции из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные для отдельных стран начали действовать 9 апреля.