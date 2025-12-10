Песков обозначил приоритетом устойчивый мир на Украине, а не энергетическое перемирие

Россия считает своим приоритетом устойчивый долгосрочный мир на Украине, а не перемирие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Владимира Зеленского о готовности Киева к "энергетическому перемирию".

"Прежде всего, мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый гарантированный долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом", - сказал он в ходе брифинга.

Ранее Зеленский заявил, что Киев работает над предложением энергетического перемирия с РФ и риторически возложил ответственность за этот механизм на Москву.

Вместе с тем киевский режим не вспоминает об односторонне исполнявшемся Россией весеннем моратории на удары по энергетической инфраструктуре. Тогда, несмотря на прекращение ВС РФ огня в отношении объектов, снабжающих украинские формирования топливом и энергией, ВСУ атаковали инфраструктуру не менее чем в 15 субъектах РФ.