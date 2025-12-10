Число погибших на границе с Камбоджей военных Таиланда возросло до пяти

Число погибших таиландских военнослужащих в результате боев на границе с Камбоджей возросло до 5, еще 68 человек получили ранения. Соответствующие данные приводит второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.

Уточняется, что очередной погибший был 20-летним военнослужащим из провинции Сисакет на границе с Камбоджей. Ранее таиландские военные также информировали о 68 пострадавших. Вместе с тем, согласно данным ВС Таиланда, камбоджийские силы потеряли 61 человека убитыми.

Столкновения с использованием стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Королевская армия Таиланда 8 декабря сообщила, что камбоджийские силы утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи.