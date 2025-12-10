Стубб полагает, что Украина "ближе, чем когда-либо" к мирному соглашению

Президент Финляндии Александер Стубб высказал мнение, что Украина "как никогда близка" к мирному соглашению, передает агентство Bloomberg.

"Мы довольно близки к соглашению", - цитирует его агентство.

Финский лидер также отметил, что часть требований изначального варианта мирного соглашения, включающего 28 пунктов оказалась "неприемлемой" для Киева. По словам политика, после появления нового варианта документа, ограниченного 20 пунктами, он стал "чувствовать себя вполне комфортно" относительно развития событий.

Ранее стало известно, что представители президента США Дональда Трампа "дали дни" Владимиру Зеленскому на то, чтобы он предоставил ответ на инициированный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта. Трамп рассчитывает, что сделка будет согласована "к Рождеству", которое отмечается католиками и протестантами 25 декабря.