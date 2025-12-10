Шойгу: Вьетнам является приоритетом российской внешней политики

Россия нацелена развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Вьетнамом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу при общении с министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом.

"В современных непростых международных условиях укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом остается в числе приоритетных направлений внешней политики РФ. Настроены на продвижение взаимодействия по широкому спектру направлений, включая военное и военно-техническое сотрудничество", - указал он.

Шойгу отметил, что в состав российской делегации входят представители Минобороны, ФСВТС, Рособоронэкспорта, которые "заинтересованы в интенсивном взаимодействии с вьетнамскими коллегами".

Он передал министру национальной обороны Вьетнама "привет и наилучшие пожелания" от президента России Владимира Путина, акцентировав внимание, что РФ и Вьетнам "связывают отношения подлинной дружбы и боевого братства".