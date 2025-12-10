Талисманом сборной России выбран олимпийский мишка образца Игр в Москве 1980 года. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ходе Олимпийского собрания.

"Определен новый единый талисман олимпийской команды России, созданный на основе одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны - олимпийского мишки. В настоящее время "Мишка" проходит регистрацию в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности", - указал он.

"Выглядит прекрасно и заменит синего медведя - неизвестно, откуда он взялся. Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли", - отметил Дегтярев.