Политика
Путин дал обещание посетить Индонезию с визитом
10 декабря 2025 / 15:46
© Кристина Кормилицына/POOL/TASS
Президент России Владимир Путин дал обещание посетить Индонезию с визитом в ходе переговоров с лидером республики Прабово Субианто в Кремле.
Во время встречи Субианто пригласил Путина посетить Индонезию, отметив, что, возможно, глава российского государства найдет для этого время в 2026 или 2027 годах. "Спасибо большое, обязательно это сделаю", - ответил президент РФ.
"Не только же в Индию вам летать", - пошутил индонезийский лидер. "С удовольствием, спасибо большое", - отреагировал Путин.