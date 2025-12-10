Президент России Владимир Путин дал обещание посетить Индонезию с визитом в ходе переговоров с лидером республики Прабово Субианто в Кремле.

Во время встречи Субианто пригласил Путина посетить Индонезию, отметив, что, возможно, глава российского государства найдет для этого время в 2026 или 2027 годах. "Спасибо большое, обязательно это сделаю", - ответил президент РФ.

"Не только же в Индию вам летать", - пошутил индонезийский лидер. "С удовольствием, спасибо большое", - отреагировал Путин.