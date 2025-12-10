Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 декабря 2025 / 18:08
КОТИРОВКИ
USD
10/12
76.8084
EUR
10/12
89.4267
Новости часа
Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
Москва
10 декабря 2025 / 18:08
Котировки
USD
10/12
76.8084
0.0000
EUR
10/12
89.4267
0.0000
Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение
Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение
10 декабря 2025 / 17:56
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
10 декабря 2025 / 17:53
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество
РБК-Украина: в Киеве обнаружили тело сына первого украинского космонавта Каденюка
10 декабря 2025 / 15:59
РБК-Украина: в Киеве обнаружили тело сына первого украинского космонавта Каденюка
© ViktoriaIvanets/ Shutterstock/ FOTODOM, архив/ТАСС

В Киеве обнаружено тело сына первого и единственного украинского космонавта Леонида Каденюка - Дмитрия. Об этом со ссылкой на источники информировало агентство РБК-Украина.

Сообщается, что тело 41-летнего мужчины, лежавшее в квартире у входной двери, нашла его мать и вдова космонавта. На нем были многочисленные ножевые ранения, а в руке зажат нож. По данным агентства, предсмертной записки обнаружено не было, а характер повреждений может говорить о борьбе. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Первый украинский космонавт постсоветского периода Леонид Каденюк скончался в январе 2018 года. После этого его вдова сообщила украинским СМИ о внезапном появлении якобы наследника и претендента на их квартиру, о котором семья раньше ничего не знала. По словам женщины, семье поступали угрозы, а на Дмитрия у дома напал неизвестный с ножом.

РБК-Украина отмечает, что тело Дмитрия Каденюка было найдено в квартире, которую космонавт купил после своего полета в космос в 1997 году и на которую претендовал внезапно появившийся наследник.

Леонид Каденюк совершил полет в космос в рамках контракта Украины с NASA.

Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение
Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:45
Лавров: доллар создавался как благо, а не инструмент наказания
16:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 250 военных
16:17
Мишустин заявил о необходимости развивать экономику наращиванием отечественного производства
15:59
РБК-Украина: в Киеве обнаружили тело сына первого украинского космонавта Каденюка
15:46
Путин дал обещание посетить Индонезию с визитом
15:32
Талисманом сборной России выбран олимпийский мишка образца Игр в Москве
15:14
Шойгу: Вьетнам является приоритетом российской внешней политики
14:59
Стубб полагает, что Украина "ближе, чем когда-либо" к мирному соглашению
14:43
Число погибших на границе с Камбоджей военных Таиланда возросло до пяти
14:29
Песков обозначил приоритетом устойчивый мир на Украине, а не энергетическое перемирие
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения