РБК-Украина: в Киеве обнаружили тело сына первого украинского космонавта Каденюка

В Киеве обнаружено тело сына первого и единственного украинского космонавта Леонида Каденюка - Дмитрия. Об этом со ссылкой на источники информировало агентство РБК-Украина.

Сообщается, что тело 41-летнего мужчины, лежавшее в квартире у входной двери, нашла его мать и вдова космонавта. На нем были многочисленные ножевые ранения, а в руке зажат нож. По данным агентства, предсмертной записки обнаружено не было, а характер повреждений может говорить о борьбе. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Первый украинский космонавт постсоветского периода Леонид Каденюк скончался в январе 2018 года. После этого его вдова сообщила украинским СМИ о внезапном появлении якобы наследника и претендента на их квартиру, о котором семья раньше ничего не знала. По словам женщины, семье поступали угрозы, а на Дмитрия у дома напал неизвестный с ножом.

РБК-Украина отмечает, что тело Дмитрия Каденюка было найдено в квартире, которую космонавт купил после своего полета в космос в 1997 году и на которую претендовал внезапно появившийся наследник.

Леонид Каденюк совершил полет в космос в рамках контракта Украины с NASA.