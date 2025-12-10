Мишустин заявил о необходимости развивать экономику наращиванием отечественного производства

Трансформация экономики должна осуществляться параллельно с усилением отечественной производственной базы. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

"Нужно продолжать развивать экономику, заниматься ее трансформацией с усилением процессов наращивания отечественной производственной базы, комфортной инфраструктуры", - сказал он, подчеркнув, что развитие экономики необходимо в том числе для уверенности молодых семей в завтрашнем дне.

"Молодые родители должны быть уверены в завтрашнем дне, в том что они смогут обеспечить растущие потребности семьи и продолжить строить карьеру, претендовать в дальнейшем на высокую оплату труда", - указал Мишустин.

По его словам, разработанный правительством план структурных изменений в экономике до 2030 года ориентирован на создание современных рабочих мест, расширение участия в различных проектах молодежи, а также ветеранов СВО. Вместе с тем большой акцент в плане делается на приток кадров в обрабатывающие производства, машиностроение.

"Президент поручил приступить к его реализации незамедлительно, чтобы уже к концу 2026 года сформировать платформу для выхода на темпы роста экономики не ниже мировых", - заключил премьер.