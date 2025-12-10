Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 250 военных
10 декабря 2025 / 16:30
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (СВО) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 250 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 230 военнослужащих, "Запад" - до 210, "Южная" - свыше 130, "Центр" - до 420, "Восток" - до 220, "Днепр" - более 40 военнослужащих.