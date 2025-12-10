Лавров: доллар создавался как благо, а не инструмент наказания

Доллар был призван стать всеобщим благом для обеспечения эффективного функционирования мировой экономики, а не инструментом наказания. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Он отметил, что еще 20-30 лет назад официальные лица Вашингтона утверждали, что "доллар - это не американская собственность". "Это всеобщее благо, которое обеспечивает, смазывает и позволяет функционировать наиболее эффективно всей мировой экономике", - указал глава российской дипломатии.

Вместе с тем, по его словам, нынешний президент США Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании "резко отзывался о действиях 46-го президента США Джо Байдена и его администрации по использованию доллара как инструмента санкций, наказания непослушных, достижения политических и идеологических целей".