10 декабря 2025 / 17:56
10 декабря 2025 / 17:53
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
10 декабря 2025 / 17:53

 

Индия все-таки будет покупать российскую нефть, не смотря на все проблемы, которые генерируются извне. Можно создавать сколько угодно преград, но то, что обосновано не политическими, а экономическими расчетами – работать будет.

Например, мы наблюдаем взаимоотношения в этой сфере России и Евросоюза. Европейцы вводят против России бесконечное количество санкций, делают множество антироссийских заявлений, а энергоносители все равно покупают. Собака лает, а караван идет.

После визита в Индию российского президента, можно быть уверенным, что двусторонние отношения будут укрепляться. Торговый оборот будет увеличиваться, и речь здесь идет не только об энергоресурсах. Мы увидим обратный эффект от санкций: вместо бойкота – наращивание сотрудничества.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос"  высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

 https://rutube.ru/video/7c5d6601067fe2d66cac6d47a6c2e6f8/

 

