Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение

Новая Стратегия национальной безопасности США стала в определенном смысле запоздалым ответом на знаменитую мюнхенскую речь президента России Путина.

Конечно, этот документ не может не разочаровывать европейских партнеров Соединенных Штатов Америки. Просто потому, что ряд положений этого документа в большей степени соответствуют интересам России, а не государств ЕС. Можно говорить о достаточно серьезном содержательном повороте в международной политике администрации США после прихода к власти Дональда Трампа.

США, если еще не поняли, то начинают понимать, что Европа, как бы она не била себя кулаком в грудь, постепенно уходит из списка мировых лидеров. Этот список могут покинуть и сами США, но при условии их понимания правил нового миропорядка и при условии хороших отношений с Россией они могут в нем остаться.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

