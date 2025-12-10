Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение
Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение
10 декабря 2025 / 17:56
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
10 декабря 2025 / 17:53
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение
10 декабря 2025 / 17:56

 

Новая Стратегия национальной безопасности США стала в определенном смысле запоздалым ответом на знаменитую мюнхенскую речь президента России Путина.

Конечно, этот документ не может не разочаровывать европейских партнеров Соединенных Штатов Америки. Просто потому, что ряд положений этого документа в большей степени соответствуют интересам России, а не государств ЕС. Можно говорить о достаточно серьезном содержательном повороте в международной политике администрации США после прихода к власти Дональда Трампа.

США, если еще не поняли, то начинают понимать, что Европа, как бы она не била себя кулаком в грудь, постепенно уходит из списка мировых лидеров. Этот список могут покинуть и сами США, но при условии их понимания правил нового миропорядка и при условии хороших отношений с Россией они могут в нем остаться.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос"  высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

 

https://rutube.ru/video/9feb6e6d748ce65f9bc7bda02d7d6653/

 

