Госдума снизила возраст, в котором нужно принести присягу гражданина РФ

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтениях проект закона об обязанности приносить присягу гражданина РФ с 14 лет.

Соответствующий документ на рассмотрение палаты внесли члены думского комитета по делам СНГ во главе с его председателем Леонидом Калашниковым, первое чтение инициатива прошла в феврале 2025 года. Поправки предлагается внести в закон "О гражданстве Российской Федерации".

В настоящее время лица, которые становятся гражданами РФ, должны принести присягу. Однако от этой обязанности в том числе освобождаются те, кому еще не исполнилось 18 лет. Авторы законопроекта предлагают снизить этот возрастной порог до 14 лет. По их мнению, нововведения повысят патриотический дух и осознанность в отношении обязательств соблюдать Конституцию и законодательство РФ.

В случае подписания закона президентом РФ, нововведения вступят в силу спустя 10 дней с момента опубликования.