Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 декабря 2025 / 19:40
КОТИРОВКИ
USD
10/12
76.8084
EUR
10/12
89.4267
Новости часа
Российские ВС зачищают Светлое и Гришино в ДНР Эстония воздержится от приема мигрантов в рамках пакта ЕС
Москва
10 декабря 2025 / 19:40
Котировки
USD
10/12
76.8084
0.0000
EUR
10/12
89.4267
0.0000
Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение
Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение
10 декабря 2025 / 17:56
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
10 декабря 2025 / 17:53
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
Силуанов рассказал, что в 1990-х его зарплата не превышала $10
10 декабря 2025 / 17:15
Силуанов рассказал, что в 1990-х его зарплата не превышала $10
© Софья Сандурская/ ТАСС

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью изданию "Эксперт" отметил, что в 1990-х годах размер его зарплаты составлял не более $10.

По его словам, в 1998 году курс "обрушился" с 6 до 20 рублей за доллар, произошла девальвация.

"Подскочила инфляция. Это казалось катастрофой. Зарплата в пересчете на доллары резко сократилась. Помню, что в то время у меня она не превышала $10 в месяц", - указал Силуанов.

"В 2000-е финансы надо было приводить в порядок, снимать зависимость бюджета от цен на нефть и газ, чем и занялся Алексей Кудрин", - добавил он. 

Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение
Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:15
Российские ВС зачищают Светлое и Гришино в ДНР
17:59
Эстония воздержится от приема мигрантов в рамках пакта ЕС
17:47
Памфилова: на следующих выборах могут впервые проголосовать около 1,6 млн человек
17:30
Эрмитаж намерен взыскать 847 тыс. рублей с посетителя, севшего на трон Павла I
17:15
Силуанов рассказал, что в 1990-х его зарплата не превышала $10
16:58
Госдума снизила возраст, в котором нужно принести присягу гражданина РФ
16:45
Лавров: доллар создавался как благо, а не инструмент наказания
16:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 250 военных
16:17
Мишустин заявил о необходимости развивать экономику наращиванием отечественного производства
15:59
РБК-Украина: в Киеве обнаружили тело сына первого украинского космонавта Каденюка
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения