Силуанов рассказал, что в 1990-х его зарплата не превышала $10

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью изданию "Эксперт" отметил, что в 1990-х годах размер его зарплаты составлял не более $10.

По его словам, в 1998 году курс "обрушился" с 6 до 20 рублей за доллар, произошла девальвация.

"Подскочила инфляция. Это казалось катастрофой. Зарплата в пересчете на доллары резко сократилась. Помню, что в то время у меня она не превышала $10 в месяц", - указал Силуанов.

"В 2000-е финансы надо было приводить в порядок, снимать зависимость бюджета от цен на нефть и газ, чем и занялся Алексей Кудрин", - добавил он.