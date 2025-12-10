Эрмитаж намерен взыскать 847 тыс. рублей с посетителя, севшего на трон Павла I

Государственный Эрмитаж намерен в судебном порядке взыскать 847 тыс. рублей с посетителя Александра Дробышева, который в марте сел на размещенный в одном из залов музея трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, принадлежавший императору Павлу I, а после сделанного замечания встал на подножную скамеечку, повредив экспонат. Об этом заявила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

"Из-за действий Дробышева экспонатам причинены следующие механические повреждения: деформация сиденья трона, сечение и разрыв ткани бархата на поверхности сиденья трона, трещины и разрывы ткани бархата подножной скамьи. Досудебную претензию Дробышев игнорировал. Стоимость реставрационных работ, требующихся для восстановления экспонатов, составляет 825 813 рублей 59 копеек, которые Эрмитаж и просит взыскать с Дробышева, а также госпошлину в размере 21 516 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительное заседание по делу в Калининском районном суде города намечено на 26 января.

Ранее стало известно, что 21 марта посетитель Эрмитажа в нарушение правил пересек веревочное ограждение и сел на трон для селфи. Смотритель музея сделала мужчине замечание, на что тот отреагировал агрессивно и встал ногами на подножную скамеечку кресла. После этого нарушителя задержали сотрудники Росгвардии.

Кресло гроссмейстера Ордена Святого Иоанна Иерусалимского было изготовлено в 1799-1800 годах для русского императора Павла I. Экспонат был передан в коллекцию Эрмитажа в 1946 году из исторического отдела Музея этнографии народов СССР (ныне Российский этнографический музей).