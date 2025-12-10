Памфилова: на следующих выборах могут впервые проголосовать около 1,6 млн человек

На следующих федеральных выборах могут впервые отдать свой голос около 1 млн 600 тыс. молодых избирателей. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.

"Мы знаем, что есть проблема с демографией, а у нас есть очень положительная тенденция в том смысле, что демонстрирует рост количество впервые голосующих. К примеру, на следующие федеральные выборы потенциально могут прийти уже 1 миллион 600 тысяч молодых избирателей впервые голосующих", - указала она.

"Вот представьте себе, тем, кому сегодня 13 лет, уже в 2030 году пойдут на президентские выборы", - отметила Памфилова.

Она подчеркнула, что ЦИК РФ не должен останавливаться только "на сегодняшнем дне", а должен работать на перспективу.