Российские ВС зачищают Светлое и Гришино в ДНР Эстония воздержится от приема мигрантов в рамках пакта ЕС
10 декабря 2025 / 17:56
10 декабря 2025 / 17:53
9 декабря 2025 / 15:01
Политика
Политика
Памфилова: на следующих выборах могут впервые проголосовать около 1,6 млн человек
10 декабря 2025 / 17:47
Памфилова: на следующих выборах могут впервые проголосовать около 1,6 млн человек
© Стоян Васев/ ТАСС

На следующих федеральных выборах могут впервые отдать свой голос около 1 млн 600 тыс. молодых избирателей. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.

"Мы знаем, что есть проблема с демографией, а у нас есть очень положительная тенденция в том смысле, что демонстрирует рост количество впервые голосующих. К примеру, на следующие федеральные выборы потенциально могут прийти уже 1 миллион 600 тысяч молодых избирателей впервые голосующих", - указала она.

"Вот представьте себе, тем, кому сегодня 13 лет, уже в 2030 году пойдут на президентские выборы", - отметила Памфилова.

Она подчеркнула, что ЦИК РФ не должен останавливаться только "на сегодняшнем дне", а должен работать на перспективу.

