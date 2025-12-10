Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Эстония воздержится от приема мигрантов в рамках пакта ЕС
© ИТАР-ТАСС/ Сергей Степанов

Эстония не будет принимать лиц, подлежащих переселению в рамках миграционного пакта ЕС, однако намерена вносить вклад другими способами. С таким заявлением выступил министр внутренних дел балтийской республики Игорь Таро.

"Мы не будем принимать лиц, подлежащих переселению, у нас есть четкая позиция на этот счет. Мы можем направлять бригады и технику. Мы никоим образом не уклоняемся от своих обязательств, и одновременно отстаиваем интересы Эстонии, чтобы обеспечить соразмерность и пропорциональность нашего вклада", - цитирует его портал национального гостелерадио ERR.

Таро отметил, что в рамках распределения бремени миграционного давления Таллин выделит €280 тыс. и предоставит помощь на аналогичную сумму. По его словам, вклад Эстонии должен был быть в два раза больше, но республика и так принимает большое количество украинских беженцев, в этой связи сумма была сокращена.

11 ноября Еврокомиссия констатировала, что Австрия, Болгария, Польша, Хорватия, Чехия и Эстония сталкиваются с серьезным миграционным давлением, и в связи с этим предложила им ходатайствовать о частичном или полном отказе от приема мигрантов в 2026 году.

Совет ЕС утвердил миграционный пакт сообщества в мае 2024 года. Пакт подразумевает, в частности, введение квот на расселение мигрантов в странах объединения и выплату взносов в специальный фонд в случае отказа принять их на своей территории. 

