10 декабря 2025 / 19:41
Политика
Политика
Влияние Трампа на Зеленского пока не велико
Мнение политолога Богдана Безпалько
10 декабря 2025 / 19:27
Влияние Трампа на Зеленского пока не велико

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине, включающие обсуждение трех документов - предложенного США плана украинского урегулирования, о гарантиях безопасности, а также экономического восстановления - "далеки от завершения". Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их информации, совместный набор поправок планируется опубликовать 10 декабря. Как указывает WP, в сфере экономического восстановления американские чиновники ведут переговоры с генеральным директором финансового гиганта BlackRock Ларри Финком о возобновлении плана создания Украинского фонда развития с привлечением $400 млрд. Среди участников - Всемирный банк.

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были конструктивными и содержательными. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, и договорились о продолжении контактов.

В понедельник Зеленский заявил, что во вторник вечером США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он утверждал, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а компромисс по вопросу территорий "пока не найден". Фактически Зеленский таким образом ответил отказом на предложения США. Трамп в свою очередь уже начал критиковать Зеленского, сравнив его с директором бродячего цирка и призвал провести выборы.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько полагает, что «Зеленский не поддается на уговоры США в украинском кризисе потому, что он пользуется поддержкой европейских политиков и бюрократов. ЕС в лице лидеров Франции, Великобритании и Германии поддерживает точку зрения, что нужно воевать с Россией, но желательно это делать руками Украины и Зеленского. Поэтому Зеленский заручился их поддержкой, а мнение европейских лидеров Трамп все же должен учитывать. Но если бы Трамп был чуть решительнее и не оглядывался на демократов, он бы просто лишил Зеленского технических возможностей вести войну. Отрезал бы ему «Старлинк», прекратил бы поставки вооружений, прекратил бы передачу разведданных и в целом ввел бы против него демонические санкции. Но он не может этого сделать, иначе его будут обвинять в предательстве и бегстве с Украины, как ранее он сам обвинял Байдена в бегстве из Афганистана».  

Эксперт считает, что «неофициально и неформально Трамп конечно может усилить давление на Зеленского, но очевидно, что не сейчас, и кроме отставки Ермака ровным счетом ничего особенного на этом направлении не происходит. Но в будущем может он и будет добиваться отставки Зеленского, чтобы его место занял какой-то более эффективный политик. Но это потребует какого-то времени. Поэтому США продолжат давить на Зеленского, требуя проведение выборов».              

