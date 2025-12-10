Российские ВС зачищают Светлое и Гришино в ДНР

Военнослужащие российской группировки войск "Центр" осуществляют зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино ДНР", - указали в МО РФ.