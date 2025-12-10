Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Российские ВС зачищают Светлое и Гришино в ДНР
10 декабря 2025 / 18:15
Российские ВС зачищают Светлое и Гришино в ДНР
© Александр Полегенко/ТАСС

Военнослужащие российской группировки войск "Центр" осуществляют зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино ДНР", - указали в МО РФ.

