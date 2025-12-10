Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
10 декабря 2025 / 19:43
10 декабря 2025 / 17:56
10 декабря 2025 / 17:53
Политика
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
10 декабря 2025 / 19:43

В Европе прозвучали гневные комментарии в ответ на недавно опубликованную стратегию безопасности США со стороны лидеров ЕС. "Мы не приемлем угроз вмешательства в политическую жизнь Европы. США не должны подменять собой европейских граждан, чтобы решать, какие политические партии являются хорошими, а какие — плохими", — отреагировал на новую американскую стратегию глава Евросовета Антониу Кошта. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признался в "скептическом отношении к некоторым деталям документов, поступающих с американской стороны". А президент Франции Эмманюэль Макрон даже вступил в заочную дискуссию с Трампом, сказав, что у европейцев "на руках много карт", которые позволят им на равных участвовать в урегулировании конфликта на Украине.

Глава европейской внешнеполитической службы Кая Каллас назвала звучащие из Вашингтона обвинения в нарушениях свободы слова в Европе "провокацией" и посоветовала США искать такие нарушения "в других местах".

Доцент Финансового Университета при Правительстве России Алексей Мартынов подчеркивает, что «у ЕС и США большие разногласия в плане обеспечения безопасности Европы. За прошедшие десятилетия европейская бюрократия привыкла к тому, что европейское сообщество находится в клиентских отношениях с США, которые за свой счет по своим соображениям обеспечивали европейскую безопасность. А в обмен Европа называла себя главным союзником, соратником, вассалом США. То есть эта формула, что США во главе коллективного Запада, выливалась в такую форму взаимодействия. А у США во главе с Трампом другие соображения по этому поводу. Трамп человек, который считает деньги своих налогоплательщиков и свои собственные. Но сегодня европейская бюрократия, привыкшая так жить десятилетиями, не может адекватно оценивать происходящее вокруг. Поэтому нет точного ответа, сможет ли Европа переключиться на самостоятельное обеспечение своей безопасности. Это вопрос открытый».        

