Совфед одобрил закон о праве публичной собственности на бесхозяйное жилье в Донбассе

Совет Федерации одобрил закон о праве публичной собственности на жилые бесхозяйные помещения на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Изменения касаются федеральных конституционных законов о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти законы дополняются новой статьей, в соответствии с которой жилые дома, квартиры, комнаты, имеющие признаки бесхозяйного имущества, будут признаваться собственностью указанных регионов или их муниципалитетов. Право собственности на такое жилье может возникнуть со дня включения его в реестр имущества, но не позднее 1 января 2030 года. Эти жилые помещения могут впоследствии передаваться в собственность местным жителям, потерявшим жилье или чье жилье непригодно для проживания в результате военных действий или актов агрессии против РФ.

Вместе с тем до 1 января 2028 года будет допускаться предоставление жилых помещений представителям органов власти региона или органов местного самоуправления, а также работникам подведомственных учреждений, включая работников образовательных и медицинских организаций.

Жилье может также предоставляться во владение и в пользование местным жителям, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Кроме того, законом продлевается ряд временных норм, нацеленных на интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в экономическую, финансовую и правовую системы РФ, в систему органов власти РФ.