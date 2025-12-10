Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 декабря 2025 / 21:12
Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение Медведев: с начала года в армию РФ поступило свыше 400 тыс. контрактников
10 декабря 2025 / 19:43
10 декабря 2025 / 17:56
10 декабря 2025 / 17:53
Общество
Kion назвал самый популярный сериал 2025 года
10 декабря 2025 / 18:45
Kion назвал самый популярный сериал 2025 года
© SB Arts Media/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

В 2025 году сериал "Жизнь по вызову" лидирует по количеству просмотров среди пользователей стриминга Kion. Об этом со ссылкой на данные онлайн-кинотеатра Kion сообщает ТАСС.

"Многосерийный "Жизнь по вызову" - фаворит по просмотрам среди всех сериалов. В рамках этого же показателя "Жизнь по вызову. Фильм" занимает первое место относительно других кинолент", - следует из сообщения.

В сегменте оригинального контента Kion лидером стал сериал "Бар "Один звонок" с Данилой Козловским, в котором за год отмечается одна из самых высоких динамик прироста просмотров. В топ-10 наиболее популярных проектов собственного производства также вошли "Жизнь по вызову", "Виноград", "Почка", фильм "Жизнь по вызову. Фильм", "Первый номер", "Актерище", "Дорогой родственник", "Три сестры" и "Успешный".

Согласно аналитическим данным Kion, за текущий год пользователи 60% экранного времени посвятили сериалам, в то время как фильмы заняли порядка 40%. При этом самым востребованным жанром стала комедия (20%), за два года интерес к ней вырос на 42%. Триллеры и боевики заняли вторую и третью позиции в рейтинге, а документальные проекты показали рост спроса на 29%.

В десятку полнометражных картин, помимо фильма "Жизнь по вызову. Фильм", вошли "Батя 2. Дед", "Домовенок Кузя", "На деревню дедушке", "Постучись в мою Тверь", "Кракен", "Притворись моим мужем", "Красный шелк", "Зять" и "Кончится лето". 

