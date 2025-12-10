Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
10 декабря 2025 / 19:43
Стратегия нацбезопасности США и мюнхенская речь Путина. Мнение
10 декабря 2025 / 17:56
Политолог Ежов: санкции пойдут на пользу российско-индийской торговле
10 декабря 2025 / 17:53
Экономика
Греф ожидает, что рост экономики России в 2026 году составит около 1%
10 декабря 2025 / 18:59
© Сергей Булкин/ ТАСС
Рост российской экономики в 2026 году составит порядка 1%, а ключевая ставка может достичь 12%. Таким прогнозом поделился глава Сбербанка Герман Греф в рамках "Дня инвестора".
"В 2026 году мы ожидаем сдержанного роста экономики на уровне примерно 1%. Инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора. В таких условиях мы ожидаем смягчения ДКП, к концу 2026 года ключевая ставка может достичь 12%", - отметил он.