/ Россия / Экономика / Деловой мир России / Политика и религия
Экономика
Греф ожидает, что рост экономики России в 2026 году составит около 1%
10 декабря 2025 / 18:59
Греф ожидает, что рост экономики России в 2026 году составит около 1%
© Сергей Булкин/ ТАСС

Рост российской экономики в 2026 году составит порядка 1%, а ключевая ставка может достичь 12%. Таким прогнозом поделился глава Сбербанка Герман Греф в рамках "Дня инвестора".

"В 2026 году мы ожидаем сдержанного роста экономики на уровне примерно 1%. Инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора. В таких условиях мы ожидаем смягчения ДКП, к концу 2026 года ключевая ставка может достичь 12%", - отметил он.

