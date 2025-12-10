Медведев: с начала года в армию РФ поступило свыше 400 тыс. контрактников

В воинские части с начала текущего года прибыло более 400 тыс. военнослужащих по контракту. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.

"Ориентиры, которые были обозначены верховным главнокомандующим на 2025 год, практически достигнуты. В воинские части прибыло свыше 400 тыс. военнослужащих. В добровольческие подразделения было зачислено более 34 тыс. человек", - указал он.