10 декабря 2025 / 22:44
Исландия отказалась от участия в "Евровидении-2026" Зеленский утвердил бюджет на 2026 год с рекордным дефицитом
10 декабря 2025 / 19:43
10 декабря 2025 / 17:56
Политика
Политика
Президентом Швейцарии в 2026 году станет глава Минэкономики
10 декабря 2025 / 19:30
Президентом Швейцарии в 2026 году станет глава Минэкономики
© AP Photo/ Lee Jin-man/ТАСС

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен избран депутатами обеих палат Федерального собрания конфедерации президентом на 2026 год. Соответствующее сообщение размещено на официальной странице парламента в соцсети X.

Президент в Швейцарии не возглавляет страну: это коллективная прерогатива Федерального совета (правительства) страны. Президентский пост поочередно сроком на один год занимают члены правительства, состоящего из семи министров. Исход состоявшихся 10 декабря выборов был предопределен консенсусом четырех крупнейших партий, члены которых входят в кабмин. Все ключевые вопросы решаются в правительстве коллегиально. При равенстве голосов решающим становится мнение президента.

Так, представляющий в правительстве правоконсервативную Швейцарскую народную партию (ШНП) Пармелен получил 203 из 210 голосов. Он вступит в должность с 1 января и будет совмещать президентские полномочия со своими министерскими обязанностями. Вице-президентом на 2026 год был избран министр иностранных дел Иньяцио Кассис.

Первый срок Пармелена в качестве президента пришелся на самый разгар пандемии коронавируса в 2021 году.

