Первое аэротакси в Британии появится в 2029 году

Компания Vertical Aerospace анонсировала запуск первого в Великобритании летающего такси в начале 2029 года.

"Vertical Aerospace сегодня объявила о планах запустить первые в Великобритании маршруты аэротакси между лондонским деловым кварталом Канэри-Уорф и крупнейшими транспортными хабами", - следует из пресс-релиза на ее сайте.

Как отмечается, из Канэри-Уорф можно будет добраться в аэропорты Хитроу и Гатвик и города Кембридж и Оксфорд. Проект будет реализован во взаимодействии с компаниями Skyports Infrastructure и Bristow Group. Он предусматривает создание всей транспортной инфраструктуры.

В качестве аэротакси будет использоваться электрический вертолет Valo, который вмещает четырех пассажиров. Предположительно, он сможет пролететь более 160 км при скорости около 240 км/ч. К 2030 году Vertical Aerospace намерена произвести 175 таких вертолетов.