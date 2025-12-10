Самостоятельно обеспечить свою безопасность Европа не готова. Мнение
Le360: в Марокко число погибших при обрушении домов достигло 22
10 декабря 2025 / 19:57
Число погибших в результате обрушения двух смежных домов в марокканском городе Фес возросло до 22, еще 16 человек пострадали. Об этом со ссылкой на местные власти информировал портал Le360.
Некоторое время назад марокканское агентство Maghreb Arabe Presse сообщало о 19 погибших.
Согласно последним данным, среди погибших есть женщины и дети.
Полиция проводит расследование с целью установить причины трагедии и найти виновных.