В Стокгольме и Осло вручили Нобелевские премии

Король Швеции Карл XVI Густав вручил в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.

Открывшая церемонию председатель правления Нобелевского фонда Астрид Сёдерберг Виддинг заявила: "Наука - это язык общения человечества, позволяющий ему исследовать и расширять границы человеческих знаний. Она интернациональна по своей природе и создает научное сообщество, невзирая на границы, ценности которого выходят за рамки самой науки. Это особенно важно подчеркнуть в эпоху раскола, поляризации и конфликтов".

После вступительного слова 13 лауреатов 2025 года выходили на сцену, традиционно украшенную тысячами свежих цветов, чтобы принять золотые медали и индивидуальные дипломы из рук монарха.

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручалась в Осло председателем Норвежского Нобелевского комитета Йоргеном Ватне Фриднесом.

Нобелевские медали с профилем учредителя премии изготовлены из 18-каратного золота, их вес составляет 175 г. Лауреаты премии по экономике получают чуть более тяжелые медали - по 185 граммов.

Нобелевский диплом - это настоящее произведение искусства размером 23 на 25 см с красочными шрифтами и специальными золотыми монограммами. Их переплет выполнен из кожи. Дипломы по физике - в синем покрытии, по химии, физиологии и медицине - в красном, по экономике - в коричневом, а по литературе - в цвете по выбору художника.

После вручения наград лауреаты, гости, члены королевской семьи и правительства, представители научной, деловой и культурной элиты отправились на банкет в ратушу Стокгольма.